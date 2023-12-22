ВОЙНА В Украине Киевстар отменил плановую плату за тариф для всех своих пользователей

2023-12-22 09:35

Киевстар отменил плановую плату за тариф для всех своих пользователей. Об этом говорится в официальном релизе компании.

Оператор напомнил, что уже возобновил предоставление всех основных базовых сервисов своим клиентам после самой масштабной в истории глобального телекомрынка хакерской атаки.

Чтобы выразить благодарность своим абонентам за их поддержку и доверие, Киевстар отменял плановую плату за тариф для всех своих пользователей.

  • Абонентам подписки, контракту и контрактным абонентам с услугой Домашний Интернет не будет списана плановая плата за пакет услуг в период с 22 декабря по 21 января;
  • Пользователям Домашний интернет от Киевстар и Все вместе не будет списана плановая плата за пакет услуг с 1 по 31 января;
  • Для корпоративных клиентов будет предоставлена скидка 100% на плату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1 по 31 января.
subscriber subscriber

Еще по теме

В сети Киевстар сегодня снова возникли сложности со связью и интернетом

2023-12-20 14:31

Киевстар восстановил доступ к услугам SMS, в том числе в международном роуминге

2023-12-19 11:33

Киевстар почти полностью восстановил связь - когда заработает мобильный интернет

2023-12-15 08:26

В Киевстаре заявили, что персональные данные абонентов в безопасности

2023-12-14 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

СБУ резко усилит удары по тылам врага - война максимально приблизится к москве

2023-12-22 12:29

документ В КИЕВСКОЙ ОБАЛСТИ ТЦК ВВОДЯТ НОВЫЙ МЕТОД ВРУЧЕНИЯ ПОВЕСТОК

2023-12-22 11:32

Киевстар отменил плановую плату за тариф для всех своих пользователей

2023-12-22 09:35

В Украине не могут синхронизировать данные для мобилизации: в ВСУ объяснили причину

2023-12-21 21:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

СБУ резко усилит удары по тылам врага - война максимально приблизится к москве 2023-12-22 12:29
документ В КИЕВСКОЙ ОБАЛСТИ ТЦК ВВОДЯТ НОВЫЙ МЕТОД ВРУЧЕНИЯ ПОВЕСТОК 2023-12-22 11:32
Киевстар отменил плановую плату за тариф для всех своих пользователей 2023-12-22 09:35
В Украине не могут синхронизировать данные для мобилизации: в ВСУ объяснили причину 2023-12-21 21:37