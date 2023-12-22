Киевстар отменил плановую плату за тариф для всех своих пользователей
2023-12-22 09:35
Киевстар отменил плановую плату за тариф для всех своих пользователей. Об этом говорится в официальном релизе компании.
Оператор напомнил, что уже возобновил предоставление всех основных базовых сервисов своим клиентам после самой масштабной в истории глобального телекомрынка хакерской атаки.
Чтобы выразить благодарность своим абонентам за их поддержку и доверие, Киевстар отменял плановую плату за тариф для всех своих пользователей.
- Абонентам подписки, контракту и контрактным абонентам с услугой Домашний Интернет не будет списана плановая плата за пакет услуг в период с 22 декабря по 21 января;
- Пользователям Домашний интернет от Киевстар и Все вместе не будет списана плановая плата за пакет услуг с 1 по 31 января;
- Для корпоративных клиентов будет предоставлена скидка 100% на плату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1 по 31 января.