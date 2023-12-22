ВОЙНА В Украине Киевстар отменил плановую плату за тариф для всех своих пользователей

2023-12-22 09:35

Киевстар отменил плановую плату за тариф для всех своих пользователей. Об этом говорится в официальном релизе компании.

Оператор напомнил, что уже возобновил предоставление всех основных базовых сервисов своим клиентам после самой масштабной в истории глобального телекомрынка хакерской атаки.

Чтобы выразить благодарность своим абонентам за их поддержку и доверие, Киевстар отменял плановую плату за тариф для всех своих пользователей.