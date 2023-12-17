ВОЙНА В Украине Изменения к мобилизации и военной службе: какие нововведения анонсировала Безуг

2023-12-17 08:30



Полный перечень новаций нового законопроекта по мобилизации и военной службе.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла анонсировала наработки к новому законопроекту по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы, который готовят к регистрации в Верховной Раде.

Полный список предлагаемых изменений она обнародовала в субботу, 16 декабря, на своей Facebook-странице.

По словам Безуглой, сейчас идет проработка "реалистической модели" законопроекта перед его регистрацией в Верховной Раде.

О срочной службе

В черновом документе предусмотрена, в частности, отмена в Украине срочной службы в армии.

"Убираем срочную службу, увольняем срочников, все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет)", — уточнила Марьяна Безугла.

Вместо срочной службы законопроектом вводится так называемая "Подготовка к защите Отечества (обучение)".

"Вводится базовая общевойсковая подготовка до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет (по желанию специальная базовая общевойсковая подготовка по специальностям, перечень которых определяется Минобороны)", — написала народная депутат.

В законопроекте, по словам Безуглой, сохраняется принятый ранее Верховной Радой призывной возраст для мобилизации – 25 лет (вместо 27 лет сейчас).

Об отсрочке и праве на увольнение

В документе предусмотрено, что отсрочку и право на увольнение имеют:

все лица с инвалидностью;

те, кто имеет троих и больше детей;

если двое военнослужащих имеют ребенка, то один из них имеет отсрочку и право на увольнение (т.е. если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку);

если у семьи есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью;

если в семье есть совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью/жена или муж/родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка);

опекуны лица с инвалидностью 1-3 групп, признанного в судебном порядке недееспособным;

беременные женщины и женщины в декрете;

только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Отсрочку, но не основание для увольнения имеют:

соискатели последовательного высшего образования в возрасте не более 30 лет (включительно);

все ученые с учеными званием;

все преподаватели, работающие на полную ставку.

Не подлежат мобилизации 6 месяцев в течение увольнения:

срочники;

те, кто был мобилизован и уволен.

Подлежат мобилизации только по желанию:

лица с инвалидностью;

лица, освобожденные из плена.

Основание для увольнения имеют:

побывавших в плену (недобровольно);

генералы по решению военного руководства;

которые прослужили во время действия военного положения 36 месяцев (разрабатывается);

заключившие краткосрочный договор при мобилизации (граждане в возрасте 18-25 лет).

Утрачивают право на отсрочку и становятся на военный учет полицейские, работники БЭБ и сотрудники государственной пенитенциарной службы.

Об усилении роли местных властей

По словам Безуглой, нормами законопроекта местные органы власти и государственные администрации будут обязаны вовлекаться в процесс мобилизации, а не "способствовать мобилизации", как это было раньше.

Изменения также коснутся мобилизации транспортных средств. Она будет касаться всех, за исключением физических лиц.

При объявлении военного положения также предусмотрено ограничение прав уклонистов и усиление участия Национальной полиции.

О новых обязанностях военнообязанных

Военнообязанные граждане будут обязаны:

предоставить данные о местожительстве работодателю;

пройти медосмотр во время мобилизации;

самостоятельно явиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных;

постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВУД) во время действия военного положения.

При этом Марьяна Безугла отметила, что уточнение учетных данных в ЦНАП или ТЦК не будет означать немедленную мобилизацию.

Некоторые изменения должны произойти и в сфере военного учета.

Законопроект предусматривает, что в сервисе "Дія" может отображаться так называемый "сертификат защитника", но не повестка.

Правила военного учета за границей должен будет определить Кабмин.

О вручении повесток

Предлагаются следующие варианты вручения повестки:

в ТЦК СП представителями ТЦК СП;

по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими;

по месту работы представителями ТЦК СП, полицейскими;

в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

О рекрутинге и военной службе

Рекрутинг будет проходить в ЦНАПах, центрах занятости и центрах рекрутинга (только добровольно). Прямой призыв в воинские части предусмотрен через рекрутинг.

Мобилизированный при подготовке — рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая способность, фактическая пригодность; меньшее денежное довольствие).

Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт.

Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства.

Предлагается убирать категорию "ограниченно пригодный". Остаются только пригодные и непригодные.

О социальной защите

Законопроект предусматривает изменения по отпуску и увольнению военнослужащих во время военного положения. Нововведениями предусмотрен:

отпуск 90 дней (без разделения на части) после плена для продолжающих служить;

отпуск 90 дней (без разделения на части) для тех, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий.

Список семейных обстоятельств для увольнения определяются Законом (сейчас и Закон и Кабмин – есть разногласия)

Военная служба для женщин

Нововведениями в черновом варианте документа предусмотрено, что женщины :

становятся на военный учет (порядок учета определяется Минобороны);

проходят базовую общевойсковую подготовку;

во время действия военного положения вовлекаются в прохождение военной службы (на боевые должности — только добровольно).

Основаниями для освобождения от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований):

беременность;

уход за ребенком.

Обязанности командования

В заключительных положениях законопроекта определена обязанность для военного командования:

проводить обязательную ротацию на линии столкновения – не более 3 месяцев;

порядок увольнения срочников;

ротация в ТЦК (не всех) через 3 года;

назначение лиц с инженерной ВОС только на инженерные должности.

По словам Марьяны Безуглой, на стадии доработки находятся вопросы неповиновения, логистического обеспечения войск во время действия военного положения с привлечением гражданских организаций, частных военных консалтинговых компаний, мобилизация госслужащих.

Напомним, в Украине идет мобилизация через рекрутинговые компании, с помощью которых призывают людей на те специальности, которые нужны.