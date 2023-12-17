Полный перечень новаций нового законопроекта по мобилизации и военной службе.
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла анонсировала наработки к новому законопроекту по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы, который готовят к регистрации в Верховной Раде.
Полный список предлагаемых изменений она обнародовала в субботу, 16 декабря, на своей Facebook-странице.
По словам Безуглой, сейчас идет проработка "реалистической модели" законопроекта перед его регистрацией в Верховной Раде.
О срочной службе
В черновом документе предусмотрена, в частности, отмена в Украине срочной службы в армии.
"Убираем срочную службу, увольняем срочников, все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет)", — уточнила Марьяна Безугла.
Вместо срочной службы законопроектом вводится так называемая "Подготовка к защите Отечества (обучение)".
"Вводится базовая общевойсковая подготовка до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет (по желанию специальная базовая общевойсковая подготовка по специальностям, перечень которых определяется Минобороны)", — написала народная депутат.
В законопроекте, по словам Безуглой, сохраняется принятый ранее Верховной Радой призывной возраст для мобилизации – 25 лет (вместо 27 лет сейчас).
Об отсрочке и праве на увольнение
В документе предусмотрено, что отсрочку и право на увольнение имеют:
Отсрочку, но не основание для увольнения имеют:
Не подлежат мобилизации 6 месяцев в течение увольнения:
Подлежат мобилизации только по желанию:
Основание для увольнения имеют:
Утрачивают право на отсрочку и становятся на военный учет полицейские, работники БЭБ и сотрудники государственной пенитенциарной службы.
Об усилении роли местных властей
По словам Безуглой, нормами законопроекта местные органы власти и государственные администрации будут обязаны вовлекаться в процесс мобилизации, а не "способствовать мобилизации", как это было раньше.
Изменения также коснутся мобилизации транспортных средств. Она будет касаться всех, за исключением физических лиц.
При объявлении военного положения также предусмотрено ограничение прав уклонистов и усиление участия Национальной полиции.
О новых обязанностях военнообязанных
Военнообязанные граждане будут обязаны:
При этом Марьяна Безугла отметила, что уточнение учетных данных в ЦНАП или ТЦК не будет означать немедленную мобилизацию.
Некоторые изменения должны произойти и в сфере военного учета.
Законопроект предусматривает, что в сервисе "Дія" может отображаться так называемый "сертификат защитника", но не повестка.
Правила военного учета за границей должен будет определить Кабмин.
О вручении повесток
Предлагаются следующие варианты вручения повестки:
О рекрутинге и военной службе
Рекрутинг будет проходить в ЦНАПах, центрах занятости и центрах рекрутинга (только добровольно). Прямой призыв в воинские части предусмотрен через рекрутинг.
Мобилизированный при подготовке — рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая способность, фактическая пригодность; меньшее денежное довольствие).
Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт.
Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства.
Предлагается убирать категорию "ограниченно пригодный". Остаются только пригодные и непригодные.
О социальной защите
Законопроект предусматривает изменения по отпуску и увольнению военнослужащих во время военного положения. Нововведениями предусмотрен:
Список семейных обстоятельств для увольнения определяются Законом (сейчас и Закон и Кабмин – есть разногласия)
Военная служба для женщин
Нововведениями в черновом варианте документа предусмотрено, что женщины :
Основаниями для освобождения от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований):
Обязанности командования
В заключительных положениях законопроекта определена обязанность для военного командования:
По словам Марьяны Безуглой, на стадии доработки находятся вопросы неповиновения, логистического обеспечения войск во время действия военного положения с привлечением гражданских организаций, частных военных консалтинговых компаний, мобилизация госслужащих.
Напомним, в Украине идет мобилизация через рекрутинговые компании, с помощью которых призывают людей на те специальности, которые нужны.