ВОЙНА В Украине Минобороны добивается частичного снятия брони с медиков для их мобилизации

2025-05-02 16:44

Командование медицинских сил инициировало частичное разброннирование медиков для их мобилизации, что предусмотрено решением Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Первый этап такого разброннирования уже задействован: Командование медицинских сил обратилось в Министерство обороны. Министерство обороны направило нам запрос о количестве медицинских работников, которых они хотят, чтобы мы разброннировали и мобилизовали на первом этапе", - рассказал чиновник.

Далее были задействованы механизмы, когда по квотному принципу это количество медицинских работников было разделено для каждого региона, и началась работа с областными военными администрациями и департаментами здравоохранения. По его словам, они теперь "работают с конкретными учреждениями по медицинским специальностям".

"Таких специалистов, которые будут подлежать разброннированию и дальнейшей мобилизации путем заключения контракта на один год, как это предусмотрено изменениями в законы", – добавил Ляшко.

Таким образом будет обеспечиваться ротация медицинских работников, которые будут призваны в ряды Вооруженных сил, резюмировал чиновник.