ВІЙНА В Україні В Україні можуть знову змінити правила бронювання військовозобов’язаних

2025-07-02 16:47

Депутати із фракції Порошенка "Європейська солідарність" пропонують змінити правила бронювання військовозобов’язаних. Відповідний законопроєкт № 13429 зареєстровано у Верховній Раді.

Документ пропонує внести зміни до статті 25 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, встановивши, зокрема, що бронюванню підлягають усі військовозобов’язані в органах державної влади, інших державних органах, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів.

Згідно з законопроєктом в органах прокуратури (крім підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які підлягають бронюванню у кількості 100% військовозобов’язаних), у Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в установах системи правосуддя та органах досудового розслідування бронюванню підлягають не більше 50% кількості військовозобов’язаних.

На думку депутатів, таким чином буде зменшена кількість заброньованих, зокрема, у правоохоронних органах.

Наразі постанова Кабінету міністрів №76 визначає, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які:

працюють або проходять службу на посадах державної служби категорій Б, В, - 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій

працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування (крім військовозобов’язаних, зазначених в абзаці другому цього пункту), - 50% кількості військовозобов’язаних працівників у такому органі.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони.