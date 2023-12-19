ВОЙНА В Украине Киевстар восстановил доступ к услугам SMS, в том числе в международном роуминге

2023-12-19 11:33

Оператор связи Киевстар по состоянию на данное время возобновил доступ к услугам SMS, в том числе в международном роуминге. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Клиентам также доступны услуги голосовой связи, мобильная передача данных, услуга Домашнего интернета. Начато восстановление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов.

В компании добавили, что в некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают локальные трудности с доступностью Домашнего интернета. Для скорейшего возобновления работы услуги привлечен весь имеющийся персонал, в том числе из других регионов и областей. Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности.

В Киевстаре напомнили, что если SIM-карта не регистрируется в сети, необходимо перезагрузить телефон или включить и выключить "авиарежим". Кроме того, помогает выбрать сеть в настройках телефона.

Как сообщается, начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет произведено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг.

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Киевстар восстановил доступ к услугам SMS, в том числе в международном роуминге 2023-12-19 11:33
Сегодня Владимир Зеленский даст большую пресс-конференцию 2023-12-19 08:25