Жизнь В сети Киевстар сегодня снова возникли сложности со связью и интернетом

2023-12-20 14:31

В сети Киевстар подтвердили, что сегодня снова есть сложности с мобильной связью и интернетом. 

Отмечается, что фиксируются проблемы со связью в ряде городов на западе и юге Украины.

В компании заявили, что специалисты работают над возобновлением сервисов.

Напомним, 12 декабря Киевстар сообщил о масштабном сбое в своей сети. В отдельных регионах кроме мобильной связи не работал и проводной Интернет. Позже в компании подтвердили информацию о кибератаке.

Как сообщалось, Киевстар восстановил доступ к услуге голосовой связи, в частности в роуминге, мобильной передаче данных, услуге домашнего интернета и услуге виртуальной частной сети (VPN), а также к услугам SMS.

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Программа бонусов в онлайн казино с минимальным депозитом в Украине 2023-12-19 23:24