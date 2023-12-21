Мир Испания испытала рекордную за последние пять лет волну незаконных мигрантов

2023-12-21 12:30

В Испанию за год попало более 50 тысяч незаконных мигрантов. Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на данные министерства внутренних дел Испании.

Отмечается, что в этом году с первого января по декабрь в Испанию разными путями прибыли 52 945 незаконных мигрантов, что на 76,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В последний раз так много незадокументированных мигрантов Испания обнаружила в 2018 году, когда в страну незаконно приехало 57 498 человек.

Как сообщается, подавляющее большинство незаконных мигрантов в этом году прибыло по морю. Среди них 72% достигли Канарских островов, что на 140% больше, чем в прошлом. Это - новый рекорд для островов с 2006-го года.

Издание пишет, что "канарский маршрут" незаконной миграции считается наиболее опасным в мире, ведь людям приходится преодолевать в открытом океане не менее 100 км.

По данным негосударственной организации Caminando Fronteras, в течение 2018-2022 гг. на этом маршруте погибли не менее 7800 мигрантов.