ВОЙНА В Украине Украинская армия будет воевать максимальным количеством дронов

2023-12-25 10:27

Министерство обороны направлено на обеспечение ВСУ максимальным количеством дронов, поэтому производители работают "огромными темпами". Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью Суспільному.

"Согласно потребностям, сейчас начинаем их (дронов) закупать, производить, работать с партнерами, чтобы они тоже направили как международную техническую помощь. Все количество, которое озвучивают и волонтеры, и руководство, мы можем выполнить", – сказал министр.

Он подчеркнул, что целью Минобороны является обеспечение военных максимальным количеством дронов. После разработки плана на 2024 год было выделено 55 млрд гривен в качестве первого транша на дроны для армии. Минобороны работает согласно плану – ускорить и увеличить способность закупки, производства, отдельно от уже утвержденных 55 млрд.

По словам министра, в 2024 году закупкой должно заниматься Минобороны, однако деньги перевели в Государственную службу специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ), которая подчиняется Министерству цифровой трансформации.

"Мы в этом году, надеемся, это обязательство переведем в Министерство обороны. Но чтобы не останавливать, поскольку мы работаем на общую цель, ГСССЗИ делала заказ напрямую у производителей", – отметил он.

В свою очередь производители, по словам Умерова, в последние месяцы работают "огромными темпами, потому что перечисление этих денег, их получение, использование пришлось на последние месяцы".

Министр также не исключил, что из 50 тысяч дронов украинского производства государство закупит все 50 тысяч.

"Намного больше. Деньги только недавно были переведены и уже начинаем работать. То есть, например, 200+ типов дронов, есть несколько производителей – до сих пор большинство этих производителей не работало в таком количестве, и мы начали это тестировать. Иногда смотрим политики, как это делать, смотрим, как доктринально решить вопрос применения. Есть дроны, которые как FPV, есть бомберы, есть морские дроны – их сотни. Мы смотрим, где и как применять их более эффективно", – заверил министр.