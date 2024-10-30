ВОЙНА В Украине Для ВСУ законтрактовали почти два миллиона беспилотников на сумму более чем в 147 млрд

2024-10-30 11:28

На 2024-2025 годы Минобороны и Минцифры уже законтрактовали 1,8 млн беспилотников для нужд ВСУ на 147 млрд гривен. Об этом сообщает военное ведомство..

Так, за 10 месяцев текущего года уже законтрактовали 1,6 млн дронов разных типов на общую сумму более 114 млрд гривен. Из этого объема поставщиками уже выполнен заказ 1,28 млн БПЛА на сумму свыше 81 млрд гривен. В то же время до конца года запланирована поставка еще почти 367 тысяч дронов.

Среди поставленных беспилотников есть широкий спектр моделей, выполняющих разные задачи на поле боя. Речь идет о глубинных ударных дронах (Deepstrike-камикадзе), FPV-камикадзе, разведывательных коптерах типа DJI Mavic, разведывательных самолетах и ​​дронах-крылах, а также ударных коптерах и самолетах, говорится в сообщении.

В то же время, на 2025 год уже законтрактовали более 155 тысяч БПЛА на сумму 32,33 млрд гривен.

При этом говорится, что контрактирование по этому направлению отдельно проводится другими составляющими Сил обороны - МВД, Нацполицией, Нацгвардией и СБУ. Также закупка дронов осуществляется напрямую воинскими частями и волонтерами.