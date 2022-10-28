Курьезы Люк Скайуокер ведет армию дронов на войну: Марк Хэмилл собрал деньги на 500 беспилотников для Украины

2022-10-28 22:12

Люк Скайуокер ведет армию дронов на войну: актер Марк Хэмилл собрал деньги на 500 беспилотников для Украины

Актер присоединился к проекту United24 в качестве посла после разговора с Президентом Владимиром Зеленским. Марк стал первым послом, который помогал собирать средства на «Армию дронов».

«Все очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они глаза в небе. Я был действительно шокирован, потому что они дают мне обновления по крайней мере два или три раза в неделю о том, что происходит, и они сказали, что получили более 500 дронов с тех пор, как я присоединился к проекту », - заявил Хэмилл в эфире Bloomberg Radio.

Амбассадорами проекта являются также украинские спортсмены Андрей Шевченко и Элина Свитолина, американские актеры Лиев Шрайбер и Барбара Стрейзанд, группа Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.