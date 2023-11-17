ВОЙНА В Украине На временно оккупированных территориях враг изымает и сжигает украинские книги

2023-11-17 13:30

Рашисты изымают украинскую литературу на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"На ВОТ Донецкой и Луганской областей почти не осталось украинской литературы в местных библиотеках. Работу по уничтожению литературы выполняют представители оккупационных администраций. В частности, работники "управлений образования".

Отчетность за уничтожение и замещение литературы на ВОТ оккупанты направляют непосредственно в минобразования рф", - говорится в сообщении.

Орки позиционируют украинские книги как "экстремистскую литературу". Речь идет о любых украинских книгах, изданных в период с 1994-2021 годах.

При этом враги в 2023 году завезли на временно оккупированные территории Украины около 2,5 млн российских книг.

"Украинское движение сопротивления имеет доступ к перечню преступников, которые проводят мероприятия по тотальной деукраинизации. И каждый из них понесет справедливое наказание", - подчеркнули в ЦНС.

subscriber subscriber

Еще по теме

Со временно оккупированных территорий удалось вернуть еще девять украинских детей

2023-10-10 11:33

Как абитуриенту с временно оккупированной территории поступить в вуз без документа

2023-08-09 14:31

Президент подписал закон о пенсиях людям, проживающим на временно оккупированной территории

2023-04-13 08:26

В Черновицкой области СБУ перекрыли канал нелегального ввоза в Украину десятков миллионов наличности

2023-03-14 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

На временно оккупированных территориях враг изымает и сжигает украинские книги

2023-11-17 13:30

В Киеве разоблачили аферистку, которая промышляла под видом волонтера

2023-11-17 11:32

Из-за действий оккупантов частично обесточена Запорожская АЭС

2023-11-17 10:27

ДАНИЯ ПРОДЛИТ РАЗРЕШЕНИЕ на ПРОЖИВАНИЕ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ до МАРТА 2025 года

2023-11-17 09:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

На временно оккупированных территориях враг изымает и сжигает украинские книги 2023-11-17 13:30
В Киеве разоблачили аферистку, которая промышляла под видом волонтера 2023-11-17 11:32
Из-за действий оккупантов частично обесточена Запорожская АЭС 2023-11-17 10:27
ДАНИЯ ПРОДЛИТ РАЗРЕШЕНИЕ на ПРОЖИВАНИЕ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ до МАРТА 2025 года 2023-11-17 09:35