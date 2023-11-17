ВОЙНА В Украине На временно оккупированных территориях враг изымает и сжигает украинские книги

2023-11-17 13:30

Рашисты изымают украинскую литературу на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"На ВОТ Донецкой и Луганской областей почти не осталось украинской литературы в местных библиотеках. Работу по уничтожению литературы выполняют представители оккупационных администраций. В частности, работники "управлений образования".

Отчетность за уничтожение и замещение литературы на ВОТ оккупанты направляют непосредственно в минобразования рф", - говорится в сообщении.

Орки позиционируют украинские книги как "экстремистскую литературу". Речь идет о любых украинских книгах, изданных в период с 1994-2021 годах.

При этом враги в 2023 году завезли на временно оккупированные территории Украины около 2,5 млн российских книг.

"Украинское движение сопротивления имеет доступ к перечню преступников, которые проводят мероприятия по тотальной деукраинизации. И каждый из них понесет справедливое наказание", - подчеркнули в ЦНС.