ВОЙНА В Украине Латвия бесплатно передала Украине новую партию машин, конфискованных за пьянство

2024-08-29 11:34

Правительство Латвии решило бесплатно передать Украине еще 20 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Общая предварительная рыночная стоимость передаваемых Украине транспортных средств составляет 117 640 евро. Об этом сообщает Delfi.

Машины предназначены для воинских частей Нацгвардии Украины, военных частей Минобороны, мультидисциплинарной больницы города Долина Калушского района Ивано-Франковской области, центра первичного здравоохранения села Писочин Харьковской области, военного управления села Виноградово Херсонской области, региональной администрации Мужковка Херсонской области, исполнительного сельского совета Днепропетровской области, военного совета села Малиновского и села Китайгородского Хмельницкой области.

Напомним, в начале 2023 года Сейм Латвии поддержал поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины, создавший основания передавать конфискованные у нетрезвых водителей транспортные средства в собственность Украины.