ВОЙНА В Украине фото ВСУ уничтожили в Крыму десантный корабль рф Новочеркасск, загруженый иранскими "шахедами"

2023-12-26 14:32

Вооруженные силы Украины при ударе по временно оккупированной Феодосии уничтожили находящийся на вооружении черноморского флота вмф роССии десантный корабль Новочеркасск. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале.

"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом чф рф - крейсером москва, следует большой десантный корабль Новочеркасск", - написал он.

Он поблагодарил пилотов Воздушных Сил и всех причастных за филигранную работу.

"Надевайте штаны и "по-домашнему уезжайте" из нашего Крыма, пока еще не поздно!" - добавил Олещук.

По данным телеграмм-канала Крымский ветер, взрывом был уничтожен корабль привезший из Ирана "шахеды".

На борту уничтоженного ночью большого десантного корабля рф однозначно находились боеприпасы. Об этом в эфире Радио Свободы заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Такой взрыв обусловлен не просто подрывом чего-нибудь незначительного. Это детонация боеприпасов", - сказал он.

Игнат объяснил, что большой десантный корабль используется для перевозки как военной техники, так и вооружения с личным составом. По его мнению, именно Новочеркасск россияне могли использовать для перевозки военного груза в порты временно оккупированных территорий, в том числе на Запорожском направлении.

"Также он мог перевозить в Феодосию боеприпасы, в частности "Шахеды". Пока такой информации нет, но будем надеяться, что как можно больше этих средств взорвалось этой ночью", - добавил представитель ВС.

Кроме того, Игнат опроверг информацию рашистов о якобы уничтожении двух украинских самолетов во время ночной атаки на временно оккупированный Крым. Он заявил, что информация вражеской пропаганды не соответствует действительности.