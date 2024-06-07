ВОЙНА В Украине В Крыму очередной российский военный корабль пошел в известном направлении

2024-06-07 11:32

Украинские военные уничтожили российский буксир Сатурн во временно оккупированном  Крыму. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны.

"Спецподразделение 9-го департамента ГУР МО Украины возле берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 Сатурн, или Протей", - говорится в сообщении.

В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков было уничтожено.

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории", - добавили в ГУР.

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