ВОЙНА В Украине В Крыму очередной российский военный корабль пошел в известном направлении

2024-06-07 11:32

Украинские военные уничтожили российский буксир Сатурн во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны.



"Спецподразделение 9-го департамента ГУР МО Украины возле берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 Сатурн, или Протей", - говорится в сообщении.



В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков было уничтожено.



"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории", - добавили в ГУР.