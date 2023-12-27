ВОЙНА В Украине После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

2023-12-27 20:48

Как минимум 19 российских моряков ранены, а 33 числятся пропавшими без вести после удара ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск" у порта временно оккупированной Феодосии.

Источник: телеграмм-канал Astra со ссылкой на свои источники, "Агентство", Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода"

Детали: По данным издания, на момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков. Кроме без вести, 19 моряков получили ранения.

Псевдоголова Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту.

О том, что во время удара на корабле "Новочеркасск" находились моряки, ранее также сообщало российское издание "Агентство". По его данным, на корабле в момент удара могли находиться не менее двух офицеров.

Обновлено в 11:17: Речник Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что на уничтоженном большом десантном корабле "Новочеркасск" должен быть персонал, даже когда он стоял в порту. Результат удара по кораблю еще уточняется, поскольку разведка на оккупированной территории является сложной задачей.

Прямая речь: "Довольно большая часть экипажа должна была находиться на борту, а экипаж там составляет около 80 человек. Если учесть этот тип кораблей, то на нем могли быть и посторонние. Там не могло обойтись без жертв".

Предыстория: