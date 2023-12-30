ВОЙНА В Украине На уничтоженном судне "Новочеркасск" погибли 74 роCCийских моряка: документ

2023-12-30 12:30

В российском городе Новочеркасск главнокомандующий флотом РФ предложил объявить траур.

На уничтоженном 26 декабря российском большом десантном корабле "Новочеркасск" у берегов временно оккупированной Феодосии погибли 74 вражеских моряка, еще 27 получили ранения.

Об этом стало известно активистам "Кибер Сопротивления", перехватившим официальное сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ на адрес российских пропагандистов телепроекта "Наши" на канале "Россия 1".

В этом документе, датированном 29 декабря, за подписью главнокомандующего военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова содержится предложение к главе администрации города Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко объявить двухдневный траур.

Главком ВМФ РФ сообщил в письме, что в результате ракетного удара судно получило "повреждение", а этот "инцидент" унес жизни 74 моряков, а еще 27 получили ранения.

При этом российский адмирал подчеркнул, что имя корабля "Новочеркасск", шефство над которым имеет одноименный российский город, навсегда вписано в историю России так же, как "Саратов", "Минск" и "Москва", которые, как известно, также были потоплены украинскими войсками.

Ранее официально власти РФ сообщили лишь о 1 погибшем и двух раненых. Российские Telegram-каналы сразу после уничтожения корабля писали о более 30 пропавших без вести.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что на борту российского корабля "Новочеркасск" могло находиться около 80 человек.