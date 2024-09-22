ВОЙНА В Украине 80 тысяч погибших украинских военных: Зеленский отреагировал на цифры WSJ

2024-09-22 16:30

Президента возмутила информация издания о потерях ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию издания The Wall Street Journal о том, что в войне с Россией погибли 80 тыс. украинских военнослужащих.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами 20 сентября.

Президента возмутила завышенная цифра, о которой написало американское издание. По его словам, реальная цифра другая. Впрочем, о каком количестве погибших украинских защитников идет речь, Зеленский не сообщил.

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Существенно", — заявил украинский лидер.

Цифры The Wall Street Journal о потерях ВСУ

WSJ пишет, что с начала великой войны количество погибших и раненых украинцев и россиян достигло примерно одного миллиона человек.

По конфиденциальной украинской оценке, сообщает американское издание, по состоянию на начало 2024-го погибли 80 тыс. украинских военных, а количество раненых — 400 тыс. Оценки российских потерь варьируются: по данным западных разведок, погибших может быть около 200 тыс., а раненых — около 400 тыс.