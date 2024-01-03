ВОЙНА В Украине фото Во временно захваченном Мариуполе враг использует мирных граждан в качестве "живого щита"

2024-01-03 11:21

Оккупанты продолжают применять тактику "живого щита": во временно захваченном врагом Мариуполе они обустраивают военную базу в многоэтажке в уцелевшем жилом квартале города. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале.

"Целая многоэтажка вплотную к другим гражданским сооружениям. Уже обнесен забор, выставлена охрана и начинается обустройство под военные нужды.

Тактика "живого щита" в действии", - отметил чиновник.

 Ранее в оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники - не менее 13 грузовиков с БК и один тягач с танком. На вражеской технике доминировала маркировка - V в квадрате.

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