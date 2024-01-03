роССия ответит за свои военные преступления в Украине, - Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал привлечь РФ к ответственности за обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает LB.ua.
"Новый год Россия начала с того, что выпустила более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, нацелив их на мирное население, разрушив жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру", - написал Боррель.
Дипломат заверил, что Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления.