Политика роССия ответит за свои военные преступления в Украине, - Боррель

2024-01-03 19:15

 

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал привлечь РФ к ответственности за обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает LB.ua.

"Новый год Россия начала с того, что выпустила более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, нацелив их на мирное население, разрушив жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру", - написал Боррель.

Дипломат заверил, что Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления.

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Политика

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