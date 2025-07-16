ВІЙНА В Україні Через законодавчі лазівки тисячі українських прокурорів одночасно отримують і пенсію, і зарплату

2025-07-16 11:28

Тисячі прокурорів в Україні виходять на пенсію до 50 років і продовжують працювати. Через законодавчі лазівки понад дві тисячі прокурорів одночасно отримують і пенсію за вислугу років, і зарплату в органах прокуратури. Частина з них - молодші за 50 років, а дехто - ще не досяг і 40. Про це повідомляє ЕП з посиланням на дані Мінсоцполітики.

Нині в Україні є шестеро прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років і яким ще не виповнилося 40 років.

Зазвичай такі молоді пенсіонери продовжують працювати в органах прокуратури і разом з пенсією отримують зарплату.

Зауважується, що найвища пенсія прокурора в Україні у 2024 році становила 251 тис. грн на місяць. Втім, на початку 2025 року держава запровадила спеціальні коефіцієнти для надвеликих виплат, після чого розмір найвищих прокурорських пенсій зменшився до 51,5 тис. грн.

Наразі налічується 5 739 прокурорів, котрі отримують пенсію за вислугу років. Тоді як майже половина досі працюють. З них 1 150-м не виповнилося 50 років, ще 815 особам - від 50 до 60 років.

У виданні пояснили, що такий ранній вихід на пенсію можливий завдяки правовій колізії. Прокурори подають до суду та вимагають встановити їм пенсії за законом 90-х років, який дозволяв це після 15 років у прокуратурі. У деяких випадках суди це дозволяють.

Також прокурори через суд скасовують обмеження максимального розміру пенсії і просять призначити їм пенсію за законодавством, яке втратило чинність. Так, за даними Мінсоцполітики, в Україні є 1 200 таких прокурорів-пенсіонерів. Середній розмір їх виплат становить 50 600 грн на місяць.

Середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. Водночас для пересічних українців право на пенсію настає в разі наявності 35 років трудового стажу та не раніше 60 років.