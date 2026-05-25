ВІЙНА В Україні В Україні знову планують змінити правила бронювання військовозобов'язаних

2026-05-25 16:45

Новий поріг заробітної плати для бронювання зросте до 26 тисяч гривень, — Мінекономіки.

Кабмін підготував зміни до правил бронювання військовозобов'язаних українців.

Що саме може змінюватися:

▪️Працівники, які вже мають відстрочку і працюють за сумісництвом, будуть зараховуватися тільки один раз — і лише за основним місцем роботи.

Раніше таких працівників могли зараховувати відразу на кількох підприємствах, якщо вони працювали на неповний робочий день або чверть ставки.

Через це деякі компанії фактично "подвоювали" кількість заброньованих.

Норма почне діяти орієнтовно в середині червня.

▪️Органи влади — центральні та регіональні — протягом місяця повинні переглянути і повторно затвердити власні критерії.

Все це узгоджується з Міноборони та Мінекономіки.

▪️У червні міністерства оновлюють свої підходи.

У липні-серпні компанії повинні повторно узгодити свій статус критичності за новими правилами.

