ВОЙНА В Украине Інформація про позбавлення ухилянтів паспортів виявилася фейком

2024-01-08 12:28

Днями в мережі ширили інформацію, що нібито чоловікам, котрі будуть звертатись за отриманням нового паспорта за кордоном, вручатимуть тимчасові проїзні документи для повернення в Україну.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовує цю інформацію.

В соцмережах заявлялось, що нібито дані про чоловіків 1960-2006 років народження, які подали документи для отримання паспорта в закордонних представництвах, будуть заносити до реєстру військовозобовʼязаних і надаватимуть для перевірки до МВС та ТЦК.

А тим, хто перебуває у розшуку МВС та ТЦК, анулюватимуть паспорт.

Насправді ж цей «лист» є неякісною підробкою.

В Центрі пояснюють, що перш за все, ДП «Документ» не має повноважень для оформлення «тимчасових проїзних документів для повернення в Україну». А по-друге, чоловікам 1960 року народження наразі 63-64 роки, 2006-го – 17-18. А призову підлягають чоловіки віком від 27 до 60 років.