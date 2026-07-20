ВІЙНА В Україні На Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії

2026-07-20 10:33

На Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Про це повідомили в ДБР.

Серед учасників, за даними слідства, був військовослужбовець, якого затримали після отримання грошей від одного з клієнтів.

Слідчі стверджують, що військовий мав зустрічати чоловіків у Чернівцях, доправляти їх до ділянки українсько-румунського кордону та показувати маршрут, яким можна було пішки оминути офіційні пункти пропуску. Крім того, він обіцяв обрати час, коли ризик натрапити на прикордонні патрулі був мінімальним.

За версією правоохоронців, інших охочих незаконно залишити Україну знаходили спільники. Вартість такого переправлення становила 10 тисяч доларів з кожної людини. Гроші розподіляли між усіма учасниками схеми.

Військовослужбовця затримали після передачі коштів. За інформацією слідства, до цієї діяльності він приєднався у травні 2026 року.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації незаконного виїзду за кордон. Затриманому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон у складі групи з корисливих мотивів. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.