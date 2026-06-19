ВІЙНА В Україні Звершене розслідування справи підполковника ДПС, який переправив за кордон 76 ухилянтів

2026-06-19 10:31

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підполковника Державної прикордонної служби, який переправив за кордон 76 чоловіків. Про це повідомив  Офіс генпрокурора.

За даними слідства, він разом із двоюрідним братом - громадянином рф - організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн ЄС. Вартість послуг становила близько $20 тис з особи, частину коштів отримували у криптовалюті.

Для легалізації виїзду використовувались підроблені документи нібито від Міжнародної організації з міграції. Фейкові листи надсилали до Адміністрації ДПСУ, після чого їх використовували під час перетину кордону.

З травня 2024 року по квітень 2025 року за цією схемою з України незаконно виїхали 76 військовозобов’язаних.

Обвинуваченому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон, замах на цей злочин, підроблення документів та незаконне поводження зі зброєю.

Прикордонника відсторонено від посади. Матеріали щодо спільника виділено в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.

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