ВІЙНА В Україні Підполковник ДПСУ заробив понад 1,5 млн доларів, переправивши через кордон близько сотні ухилянтів

2026-04-23 10:28

Підполковник ДПСУ і його двоюрідний брат переправили через кордон не менше 76 військовозобовʼязаних. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Щоб це виглядало законно, вони підробляли листи нібито від Міжнародної організації з міграції та оформлювали документи через електронну систему ДПСУ, створюючи ілюзію легального виїзду. За рік виготовили 81 фейковий документ, а схемою скористалися 76 людей, які досі не повернулися", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зловмисники отримували 17-20 тисяч доларів з кожного ухилянта. Загалом вони "заробили" понад 1,5 млн доларів, уточнює ДБР. Гроші переказувалися на криптогаманець.
Одному з організаторів схеми - прикордоннику - уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його брат перебуває в Європі. Тому його планують оголосити у мінародний розшук.

subscriber subscriber

Еще по теме

Прикордонники назвали найпопулярніший напрямок незаконного перетину кордону ухилянтами

2026-03-27 16:46

ДБР викрила на Житомирщині нову схему оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам

2026-02-26 13:32

У Чернівецькій області викрили посадовців освітньої галузі, які продавали ухилянтам місця у виші

2025-10-18 09:32

Розкрито черговий нелегальний канал переправки ухилянтів до невизнаного Придністров’я

2025-09-23 12:27

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

В Україні зафіксовано небезпечну мутацію коронавірусу «Цикада» - симптоми

2026-04-23 16:44

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - споживання стрімко зросло

2026-04-23 14:35

Україна готується до засідання Міжнародної коаліції з повернення викрадених рашистами українських дітей

2026-04-23 12:29

Підполковник ДПСУ заробив понад 1,5 млн доларів, переправивши через кордон близько сотні ухилянтів

2026-04-23 10:28
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

В Україні зафіксовано небезпечну мутацію коронавірусу «Цикада» - симптоми 2026-04-23 16:44
Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - споживання стрімко зросло 2026-04-23 14:35
Україна готується до засідання Міжнародної коаліції з повернення викрадених рашистами українських дітей 2026-04-23 12:29
Підполковник ДПСУ заробив понад 1,5 млн доларів, переправивши через кордон близько сотні ухилянтів 2026-04-23 10:28