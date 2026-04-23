ВІЙНА В Україні Підполковник ДПСУ заробив понад 1,5 млн доларів, переправивши через кордон близько сотні ухилянтів

2026-04-23 10:28

Підполковник ДПСУ і його двоюрідний брат переправили через кордон не менше 76 військовозобовʼязаних. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Щоб це виглядало законно, вони підробляли листи нібито від Міжнародної організації з міграції та оформлювали документи через електронну систему ДПСУ, створюючи ілюзію легального виїзду. За рік виготовили 81 фейковий документ, а схемою скористалися 76 людей, які досі не повернулися", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зловмисники отримували 17-20 тисяч доларів з кожного ухилянта. Загалом вони "заробили" понад 1,5 млн доларів, уточнює ДБР. Гроші переказувалися на криптогаманець.

Одному з організаторів схеми - прикордоннику - уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його брат перебуває в Європі. Тому його планують оголосити у мінародний розшук.