ВОЙНА В Украине Сколько украинцев пострадали от вражеских мин и других взрывоопасных предметов

2024-01-12 14:35

С начала полномасштабного вторжения рашистов от мин рашистов пострадали 887 человек. 610 получили травмы, 277 погибли, взорвавшись на минах и других взрывоопасных предметах, оставленных в Украине россиянами. Среди погибших по этой причине - 14 детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Отмечается, что больше всего пострадавших - в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

"Саперные подразделения органов системы МВД работают непрерывно, чтобы как можно быстрее очистить украинскую землю. Уже обезврежено почти 755 тысяч взрывоопасных предметов. Но около трети территории Украины до сих пор остается загрязненной. Ни в коем случае не приближайтесь к подозрительным находкам и не трогайте их. Срочно сообщайте о них в ГСЧС или полицию", - говорится в сообщении министра.