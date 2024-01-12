Мир фото Хаббл сделал уникальный снимок скопления галактик, которые выстроились в одну линию

2024-01-12 22:12

Космический телескоп Хаббл сделал снимок случайного скопления галактик. Они были выстроены в одну линию. Об этом пишет Universe Today.

Отмечается, что на фотографии видны две большие и яркие галактики, взаимодействующие между собой. Они называются Arp-Madore 2105-332 и находятся на расстоянии примерно 200 млн световых лет от нас.

Кроме того, каждая из этих галактик имеет свое название. Большая спиральная галактика слева называется 2MASX J21080752-3314337. Другая – 2MASX J21080362-3313196.

Все галактики на фотографии показаны с достаточно большой детализацией и четкостью, несмотря на то, что прибору уже 33 года.

"Под галактикой, расположенной слева, можно увидеть выстроенные в одну линию еще несколько спиральных галактик меньшего размера. Но на самом деле они не связаны с парой Arp-Madore 2105-332 и расположены дальше от Земли. Космический телескоп Хаббл совершенно случайно сфотографировал такое зрелище, когда несколько фоновых галактик расположились таким образом, что кажется, что они выпадают из большой спиральной галактики вверху", - говорится в сообщении.