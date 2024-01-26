Мир Телескоп Hubble обнаружил активное галактическое ядро со сверхмассивной черной дырой в центре

2024-01-26 22:12

Космический телескоп Hubble обнаружил группу взаимодействующих галактик, известную как LEDA 60847. Об этом говорится на сайте NASA.

Известно, что этот космический объект классифицируется как активное галактическое ядро, или AGN, которое имеет сверхмассивную черную дыру в центральной части аккумулирующей материю галактики. AGN излучает излучение во всем электромагнитном спектре и светит очень ярко.

Изучая мощные сверхмассивные черные дыры, которые находятся относительно близко, астрономы могут лучше понять, как сверхмассивные черные дыры растут и влияют на галактики.

"Большинство крупных галактик является результатом слияния меньших галактик. Сам Млечный Путь содержит следы других галактик, что указывает на то, что он является продуктом прошлых слияний. Астрономы считают, что в настоящее время происходит слияние от 5% до 25% всех галактик", - говорится в сообщении.

Что касается самой фотографии, то она сочетает ультрафиолетовые, видимые и близкие к инфракрасным данные. Ультрафиолетовый свет отслеживает свечение звездных питомников и используется для определения самых горячих звезд. Видимый свет показывает нам звезды и материю с умеренными температурами, а также то, как все это выглядело бы перед нашими глазами.