ВОЙНА В Украине В ISW объяснили, как морозы изменят боевые действия в Украине

2024-01-13 13:30

 

В Институте изучения войны заявили о том, что устойчивые морозы в Украине усложнят операции на фронте, но могут создать более благоприятную почву для механизированных маневренных боевых действий, поскольку в ближайшие недели земля сильно промерзнет.

Украинские военные отмечают, что российские войска из-за холода используют меньше барражирующих боеприпасов. Также оккупанты применяют значительно меньшее количество дронов из-за угрозы оледенения двигателей.

Украинский офицер бригады, действующей под Бахмутом, заявил 10 января, что температура ночью падает до -18 градусов Цельсия, из-за чего личный состав не может оставаться на постах наблюдения более нескольких часов. По его словам, интенсивность атак российской пехоты на Бахмутском направлении снизилась, вероятно, из-за существенного снижения температуры.

Отмечается, что низкие температуры в сочетании с выпадением глубокого снега могут ограничить маневренность, но замерзшая земля улучшит движение по пересеченной местности в течение января и февраля.

Эксперты ISW продолжают считать, что российские войска, скорее всего, попытаются поддержать или активизировать локальные наступательные операции по всей линии фронта на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от погоды и условий местности.

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