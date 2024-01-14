ВОЙНА В Украине Иран разработал для роССии новую модель дрона Shahed для атак по Украине — Sky News

2024-01-14 14:30

Дальность полета нового дрона Shahed-107 – до 1500 км. Он будет оснащен трансмиттером для передачи видео.

Иран разработал новую модель дрона-камикадзе Shahed-107 для войны России против Украины. Кроме того, Тегеран близок к передаче Москве ракет класса "земля-земля".

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в области безопасности.

Собеседник издания сообщил, что Иран уже мог предложить России несколько единиц специально разработанного беспилотника в рамках соглашения, стоимость которого оценивается более чем в 2 млн долл.

Характеристики дрона Shahed-107

Новый дрон-камикадзе Shahed-107 относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным "хвостом". Этот дрон длиной около 2,5 м и с размахом крыльев в 3 м, благодаря чему БПЛА можно запускать с транспорта. Дальность полета Shahed-107 – до 1500 км.

Также предполагается, что дрон-камикадзе будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта, чтобы наносить поражение другими дронами или системами вооружения.