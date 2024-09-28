Политика Китай поставляет роССии дроны для испытаний на войне в Украине, - The Times

2024-09-28 08:30

 

На Западе получили доказательства того, что Китай поставляет России оружие для войны в Украине. Об этом пишет The Times со ссылкой на западного чиновника.

Отмечается, что полученный союзниками новый отчет указывает на то, что китайская компания отправляет России специально созданные военные беспилотники для испытаний в Украине.

По словам западного чиновника, соответствующая сделка была заключена в прошлом году. Название китайской компании он не назвал, но добавил, что "теперь есть явные доказательства того, что китайские компании поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине":

"Хотя китайское правительство может этого и не признавать, ему будет трудно скрыть свою растущую поддержку".

На указанную информацию отреагировали в НАТО, заявив, что она "вызывает глубокую обеспокоенность, и союзники консультируются по этому вопросу".

"Китай стал решающим фактором в войне России в Украине, предоставляя технологии двойного назначения для поддержки российской оборонной промышленности. Правительство Китая несет ответственность за то, чтобы его компании не оказывали России смертоносную помощь. Китай не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, не влияя на свои интересы и репутацию", - заявили в Альянсе.

Россия производит дроны в Китае - что сообщалось

Напомним, на днях в Reuters сообщили. что Россия запустила в Китае оружейную программу по разработке и производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования на войне против Украины.

Отмечалось, что ИЭМЗ "Купол" (дочерняя компания российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей") разработала и провела летные испытания новой модели беспилотника под названием "Гарпия-3" (G3) в Китае, а также уже якобы наладила их масштабное производство на китайском заводе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Боррель призвал не дать рашистам погрузить Украину в холод и тьму ударами по энергетике

2024-09-27 22:12

Германия одобрила пакет помощи украинской энергетике на 70 миллионов евро

2024-09-27 16:31

США выделили почти $8 млрд на оружие для Украины включая авиабомбы JSOW и Patriot

2024-09-26 16:05

В Украине разрабатывают политику интеграции искусственного интеллекта в госпроцессы

2024-09-26 12:30

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп убеждает, что он "за справедливый мир" для Украины

2024-09-28 09:30

Китай поставляет роССии дроны для испытаний на войне в Украине, - The Times

2024-09-28 08:30

Боррель призвал не дать рашистам погрузить Украину в холод и тьму ударами по энергетике

2024-09-27 22:12

Индия предпринимает шаги для завершения войны в Украине

2024-09-27 20:34
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Трамп убеждает, что он "за справедливый мир" для Украины 2024-09-28 09:30
Китай поставляет роССии дроны для испытаний на войне в Украине, - The Times 2024-09-28 08:30
Боррель призвал не дать рашистам погрузить Украину в холод и тьму ударами по энергетике 2024-09-27 22:12
Индия предпринимает шаги для завершения войны в Украине 2024-09-27 20:34