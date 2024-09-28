Политика Китай поставляет роССии дроны для испытаний на войне в Украине, - The Times

2024-09-28 08:30

На Западе получили доказательства того, что Китай поставляет России оружие для войны в Украине. Об этом пишет The Times со ссылкой на западного чиновника.

Отмечается, что полученный союзниками новый отчет указывает на то, что китайская компания отправляет России специально созданные военные беспилотники для испытаний в Украине.

По словам западного чиновника, соответствующая сделка была заключена в прошлом году. Название китайской компании он не назвал, но добавил, что "теперь есть явные доказательства того, что китайские компании поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине":

"Хотя китайское правительство может этого и не признавать, ему будет трудно скрыть свою растущую поддержку".

На указанную информацию отреагировали в НАТО, заявив, что она "вызывает глубокую обеспокоенность, и союзники консультируются по этому вопросу".

"Китай стал решающим фактором в войне России в Украине, предоставляя технологии двойного назначения для поддержки российской оборонной промышленности. Правительство Китая несет ответственность за то, чтобы его компании не оказывали России смертоносную помощь. Китай не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, не влияя на свои интересы и репутацию", - заявили в Альянсе.

Россия производит дроны в Китае - что сообщалось

Напомним, на днях в Reuters сообщили. что Россия запустила в Китае оружейную программу по разработке и производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования на войне против Украины.

Отмечалось, что ИЭМЗ "Купол" (дочерняя компания российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей") разработала и провела летные испытания новой модели беспилотника под названием "Гарпия-3" (G3) в Китае, а также уже якобы наладила их масштабное производство на китайском заводе.