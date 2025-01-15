ВОЙНА В Украине Для украинских операторов дронов создали четкую систему квалификации

2025-01-15 16:41

Минобороны разработало систему квалификации для операторов беспилотных летательных аппаратов, состоящую из четырех базовых квалификационных уровней (БКУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Каждый из уровней определяет возможности и ограничения для управления разными типами дронов.

Начальный уровень БКУ I предназначен для управления микро- и мини-БПЛА. Он позволяет совершать визуальные полеты в воздушном пространстве классов E, F и G по классификации ICAO на высоте до 900 метров над землей. Оператор должен понимать основы авиационной метеорологии, знать характеристики своего дрона и обладать базовыми навигационными навыками.

Второй уровень БКУ II расширяет возможности управления малыми БПЛА I класса и добавляет доступ к воздушному пространству класса D на высоте до 1 500 метров. На этом уровне появляются требования к работе с радиолокационными станциями и расширенной планировке полетов с учетом ветра на разных высотах.

Уровень БКУ III открывает доступ к управлению тактическими БПЛА во всем воздушном пространстве, кроме класса А, на высоте до 5500 метров. Оператор должен уметь управлять полетом по приборам, работать с системами распознавания и предотвращения столкновений, а также выполнять взлет и посадку на разных аэродромах.

Наивысший уровень БКУ IV дает право управлять оперативными и стратегическими БПЛА ІІІ класса в любом воздушном пространстве и при любых погодных условиях. Оператор должен владеть навыками полета по приборам, работы со спутниковой связью и взаимодействия с органами управления воздушным движением.

Каждый уровень содержит четкий список знаний, умений и компетенций оператора БПЛА.

Отмечается, что для полетов вне прямой видимости обязательно нужен уровень БКУ IV, независимо от размера дрона. Каждый последующий уровень включает все требования предыдущих и требует прохождения соответствующего обучения с демонстрацией практических навыков.