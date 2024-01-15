ВОЙНА В Украине Валерий Залужный подтвердил уничтожение вражеских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем

2024-01-15 13:32

Украинские военные уничтожили самолеты рашистов А-50 и Ил-22. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Telegram.

"Воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22", – написал генерал.

Залужный поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Напомним, ранее Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал сообщение, в котором, вероятно, подтвердил информацию о сбитии и повреждении самолетов врага над Азовским морем.

"Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги. P.S. Пока без деталей", - отметил командующий под фото пораженной российской ракетой многоэтажки в Днепре.

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