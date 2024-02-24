Украина сбила редкий самолет-разведчик А-50У: что известно

Это уже второй подобный самолет на счету украинских военных.
Очередное уничтожение самолета А-50 стало одним из самых больших потерь российской авиации в войне против Украины. России не хватает таких самолетов и она их больше не выпускает. Кроме того, на борту А-50 могли быть опытные специалисты, которых сложно подготовить.
Командующий Военно-воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о сбитии уникального российского самолета радиолокационного обнаружения А-50У над Азовским морем.
"Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества! "Праздновать надо дома...", — написал он в Телеграмм.
Олещук поблагодарил военнослужащих ВВС и Главного управления разведки Минобороны, участвовавших в операции.
В ГУР также подтвердили информацию о сбитии самолета А-50У. По данным украинской разведки, сбита новая модернизированная версия самолета, его стоимость составляла 350 млн долларов.
"Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск", — отметили в ведомстве.
Российские СМИ сообщают о падении двух летательных аппаратов в Краснодарском крае у побережья Азовского моря.
"Два летательных аппарата упали на территории Каневского района Краснодарского края, начался пожар, угрозы жилым домам нет, сообщает оперативный штаб региона", — сообщило официальное информагентство ТАСС.
Министерство обороны России информацию еще не комментировало.
Чем могли сбить самолет
СМИ пишут, что ВСУ использовали ЗРК С-200, чтобы поразить самолет. По замыслу советских инженеров, именно комплексы С-200 должны были сбивать американские стратегические бомбардировщики – носители ядерного оружия, в то же время другие цели – менее заметные и низколетающие – сбивать было уже труднее.
Какие характеристики у ЗРК С-200:
Справка:
А-50 – это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Его цель – выявлять и отслеживать воздушные и морские цели, а также управлять действиями противовоздушной обороны. В России есть только несколько таких самолетов. Он может отслеживать не только воздушные, но и наземные цели, например, радары.
В России было только девять единиц самолетов ДРЛО А-50 и четыре модернизированные версии — А-50У.