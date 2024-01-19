ВОЙНА В Украине Зафиксирована повышенная активность вражеских войск по всей линии фронта

2024-01-19 16:31

Активность вражеских оккупационных войск постепенно увеличивается по всей линии фронта. Об этом сообщили аналитики группы DeepState со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Число боевых столкновений с россиянами растет после относительного спада на Новый год и Рождество.

Захватчики продолжают накапливать силы на многих участках. В ближайшее время следует ожидать, что российские оккупанты начнут снова двигаться колоннами, считают эксперты.

"В любом случае, имеющиеся силы, средства и количество личного состава у врага угрожающие, поэтому бдительность терять нельзя", - резюмировали они.

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ВСУ обновили рекорд по уничтожению танков и бронетехники врага 2024-01-19 10:27