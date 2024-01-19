Зафиксирована повышенная активность вражеских войск по всей линии фронта

Активность вражеских оккупационных войск постепенно увеличивается по всей линии фронта. Об этом сообщили аналитики группы DeepState со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Число боевых столкновений с россиянами растет после относительного спада на Новый год и Рождество.
Захватчики продолжают накапливать силы на многих участках. В ближайшее время следует ожидать, что российские оккупанты начнут снова двигаться колоннами, считают эксперты.
"В любом случае, имеющиеся силы, средства и количество личного состава у врага угрожающие, поэтому бдительность терять нельзя", - резюмировали они.