Мир В США огласили приговор еще одному из участников нападения на Капитолий

2024-01-19 14:35

Кеннет Бонавиц из штата Флорида, один из участников нападения на Капитолий, приговорен к пяти годам заключения. Об этом сообщает информагентство AP.

Член ультраправой экстремистской группировки Proud Boys (Гордые парни) в Майами Бонавиц напал по меньшей мере на шестерых полицейских, когда штурмовал Капитолий с толпой сторонников бывшего президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года.

Мужчина схватил одного из офицеров полиции и нанес ему столь серьезные увечья, что пострадавший вынужден был уйти в отставку.

СМИ отмечает, что 58-летний Бонавиц носил 20-сантиментровый нож в футляре на бедре. Полиция изъяла у него этот нож, когда он метался в поисках жертвы для очередного нападения.

Окружной судья США Цзя Кобб приговорил Бонавица к пяти годам тюрьмы с последующим освобождением под надзор на три года.

Фигурант был задержан в январе прошлого года, а в августе мужчина признал себя виновным в совершении трех уголовных преступлений. По одному пункту обвинения в массовых беспорядках и двум пунктам обвинения в нападении на полицейских.

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В Армении отменили уголовную ответственность за уклонение от воинской службы 2024-01-17 10:29
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