Политика В США агенты ФБР нашли и арестовали почти 500 причастных к штурму Капитолия

2021-06-11 13:43

Власти США отправили под арест почти 500 человек, тем или иным способом причастных к штурму Капитолия 6 января текущего года. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рей во время выступления в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

"Мы арестовали уже около 500 человек, причастных к этим событиям, и это число увеличится", - отметил он.

Арестованные обвиняются в конкретных правонарушениях, совершенных во время штурма. При этом глава ФБР уверяет, что власти не преследовали участников январских событий за их взгляды и идеологию.

"События 6 января стали угрозой для членов Конгресса, а также для всей страны, но подвергнуть человека судебному преследованию можно только за совершение конкретных преступлений", - уточнил Рей.

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