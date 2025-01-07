Политика Байден призвал американцев не допустить беспорядков и повторного штурма Капитолия

2025-01-07 09:24

Действующий президент США Джо Байден призвал американцев вспомнить события в Капитолии 6 января 2021 года и подчеркнул необходимость предотвращения повторения таких угроз в будущем. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Он отметил, что прошло заседание, на котором сотрудники и члены Конгресса подтвердили результаты свободных и честных президентских выборов и намерения обеспечить мирную передачу власти.

Он добавил, что эта церемония более двух веков делала Америку "маяком" для свободного мира, утверждала волю избирателей.

Глава Белого дома убежден, что американцы должны гордиться тем, что демократия США выдержала эту атаку, и никогда не забывать об этом.

Байден заявил, что президентские выборы прошли мирно, и он официально пригласил Дональда Трампа в Белый дом утром 20 января, чтобы передать власть с уважением к традициям.

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