Жизнь В Украине за год было устранено 80% установленных нарушений языкового закона

2024-01-19 18:28

По результатам принятия в 2023 году уполномоченным по защите государственного языка мер государственного контроля устранено 80% установленных нарушений языкового закона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

Всего в 2023 году выполняли работу в пределах 160 мероприятий государственного контроля, из которых 23 было начато в 2022 году, 104 начато и завершено в 2023 году, 33 завершатся в 2024 году. По результатам мер госконтроля установлено 73 нарушения, составлено 65 протоколов и объявлено 31 предупреждение.

Наибольшее количество нарушений установлено в сфере обслуживания потребителей - 33 (37,9%) и образования - 14 (16,1%), а также зафиксировано 13 (14,9%) случаев нарушения языкового закона должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, по 8 нарушений - в сферах здравоохранения и пользовательских интерфейсов компьютерных программ и вебсайтов.

Единичные случаи злоупотреблений зафиксированы в ходе публичных мероприятий и в сфере культуры, при подготовке нормативных актов, в делопроизводстве, документообороте.

По результатам контроля нарушения зафиксировано в 12 областях Украины: Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Черниговская, Запорожская, Львовская, Закарпатская и Хмельницкая, а также в 11 областных центрах: Днепр, Запорожье, Киев, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Чернигов.

Наибольшее количество нарушений установлено в Киеве (22) и Одессе (12).