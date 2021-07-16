Политика Сегодня вступил в силу закон о языке: все фильмы и сериалы теперь будут только на украинском

2021-07-16 11:39

В пятницу, 16 июля, в Украине вступил в силу закон о языке. Он предусматривает обязательное использование украинского языка в публичном пространстве и затронет культурную сферу, телевидение, кино, музеи, книгоиздание и туризм.

Так, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев. Об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремний.

Кроме того, на украинском языке должны демонстрироваться все фильмы и сериалы на телевидении, а книжные магазины будут обязаны продавать большинство книг на украинском.

Также государственный язык должен использоваться в государственном и коммунальном секторах, в транспорте и заведениях общественного питания, на подписях и маркировке товаров и услуг, в медицинской и образовательной сферах, в интернете и печатных СМИ.

Однако действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.