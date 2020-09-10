Политика Украина не станет менять закон о языке в угоду интересам других стран, - глава МИД

2020-09-10 08:12 339

В Закон Украины "Об образовании" не намерены вносить изменения в интересах других стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Бухарест.

"Как министр иностранных дел Украины я должен действовать в соответствии с действующим законодательством своего государства. Когда Закон "Об образовании" был принят, Венецианская комиссия Совета Европы высказала ряд замечаний к нему. Украина внесла изменения в этот закон и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше изменять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран", - заявил глава МИД Украины.

Однако Кулеба отметил, что Украина готова имплементировать закон таким образом, чтобы защищать и свои интересы, и интересы других стран, в частности Румынии.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что для меня румынское меньшинство в Украине является нашим достоянием. И поэтому мы будем работать так, чтобы румыны в Украине оставались румынами, но при этом были украинцами, были интегрированы в наше общество", - добавил Кулеба.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире