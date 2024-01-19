ВОЙНА В Украине СБУ заблокировала Viber-канал, мешавший мобилизации во Львовской области

2024-01-19 19:31

СБУ заблокировала Viber-канал, препятствовавший мобилизации граждан во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.

"Ресурс информировал о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в регионе. В частности, участники канала "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали прятаться от представителей военкоматов. Сведения о локации пребывания работников ТЦК публиковались в онлайн режиме благодаря информаторам среди местных жителей. Из-за постоянного обновления информации Viber-канал набирал немалую огласку и быстро наращивал аудиторию", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили личности всех организаторов преступной деятельности и изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

Служба безопасности Украины напоминает, что за указанную противоправную деятельность угрожает ответственность согласно ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований): санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет заключения.

subscriber subscriber

Еще по теме

Львовский бизнесмен попался на торговле бронежилетами, которые ввозились под видом гуманитарки

2022-06-16 14:29

фото Во Львовской области задержаны мошенники, торговавшие фальшивыми тестами на COVID-19

2021-06-03 15:04

Нардеп Дубинский во Львовской области выехал на встречку и попал в ДТП

2021-03-01 13:45

На трассе Киев-Чоп фура таранила авто полиции, прибывшее оформлять ДТП

2016-06-27 13:14

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Україна та Латвія створюють першу на континенті Коаліцію дронів та радіоелектронної боротьби

2024-01-19 21:36

Франция заявила, что будет ежемесячно поставлять Украине новейшие авиабомбы AASM

2024-01-19 20:34

СБУ заблокировала Viber-канал, мешавший мобилизации во Львовской области

2024-01-19 19:31

Зафиксирована повышенная активность вражеских войск по всей линии фронта

2024-01-19 16:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Україна та Латвія створюють першу на континенті Коаліцію дронів та радіоелектронної боротьби 2024-01-19 21:36
Франция заявила, что будет ежемесячно поставлять Украине новейшие авиабомбы AASM 2024-01-19 20:34
СБУ заблокировала Viber-канал, мешавший мобилизации во Львовской области 2024-01-19 19:31
Зафиксирована повышенная активность вражеских войск по всей линии фронта 2024-01-19 16:31