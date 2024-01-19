ВОЙНА В Украине СБУ заблокировала Viber-канал, мешавший мобилизации во Львовской области

2024-01-19 19:31

СБУ заблокировала Viber-канал, препятствовавший мобилизации граждан во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.

"Ресурс информировал о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в регионе. В частности, участники канала "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали прятаться от представителей военкоматов. Сведения о локации пребывания работников ТЦК публиковались в онлайн режиме благодаря информаторам среди местных жителей. Из-за постоянного обновления информации Viber-канал набирал немалую огласку и быстро наращивал аудиторию", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили личности всех организаторов преступной деятельности и изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

Служба безопасности Украины напоминает, что за указанную противоправную деятельность угрожает ответственность согласно ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований): санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет заключения.