Украина фото Во Львовской области задержаны мошенники, торговавшие фальшивыми тестами на COVID-19

2021-06-03 15:04

Во Львовской области СБУ перекрыла схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Дельцы подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати учреждений, делающих лабораторные исследования.

"По оперативной информации, организовали сделку коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. Как дополнительную "услугу" они "предлагали" клиентам готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом. Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину", -  сообщает пресс-служба СБУ.

Мошенники работали с 2020 года, когда началась пандемия. Фальшивая справка изготавливалась сутки. Граждане платили за нее от 600 до 800 грн (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже).

За месяц злоумышленники изготавливали до 200 поддельных справок. У подозреваемых прошли обыски, во время которых были изъяты документация, сфальсифицированные справки с результатами ПЦР-тестов, поддельные печати.

По заключению экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и навредить имиджу Украины на международной арене, подчеркнули в пресс-службе.

 

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