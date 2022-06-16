ВОЙНА В Украине Львовский бизнесмен попался на торговле бронежилетами, которые ввозились под видом гуманитарки

2022-06-16 14:29

СБУ разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области. Теперь почти 3 тыс. изъятых бронежилетов передадут ВСУ.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, организатор схемы уже уведомлен о подозрении.

"По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи. Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, принимали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение", - сообщают в СБУ.

Вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ ловкачи продавали товары военного назначения, получая немалую прибыль. Во время обысков правоохранители обнаружили около трех тысяч бронежилетов на сумму около 25 млн грн.