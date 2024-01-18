ВОЙНА В Украине Пошел ко дну: в оккупированном Крыму затонул сторожевой корабль оккупантов "Тарантул"

2024-01-18 16:05



Во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма затонул сторожевой корабль проекта 205П россиян "Тарантул". Вероятно, судно подбили морские дроны во время атаки на военные объекты оккупантов несколько недель назад.

Об этом сообщили в Telegram активисты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Они констатировали, что захватчики потеряли еще одну важную единицу вооружения в Черном море.

Тот факт, что очередной российский борт последовал за "Москвой", партизаны выявили во время разведки судов. Отмечается, что "Тарантул" находится на пристани бухты "Графская".

"Постепенно мы выгоним оккупационную армию с украинских территорий и восстановим справедливость", – заверили активисты.

В "Атеш" добавили, что корабль "Тарантул", затонувший у берегов временно оккупированного Севастополя, российская армия украла во время захвата Крыма в 2014 году. Захватчики активно использовали судно в боевых целях.

Напомним, OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие о постепенном уменьшении количества российских кораблей в бухтах Севастополя. В частности, там больше нет российской субмарины "Алроса", зашедшей в бухту оккупированного города на прошлой неделе.

Достаточно пустым также смотрится фрегатный причал. На снимке заметны минный тральщик проекта 12700 "Александрит", сторожевой фрегат проекта 1135 "Буревестник" и корвет проекта 1124 "Альбатрос".