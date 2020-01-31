Мир Джоди Фостер снимет фильм о самом таинственном похищении картины из Лувра

2020-01-31 22:12 147

Голливудская звезда и режиссер Джоди Фостер снимет фильм, основанный на реальных событиях, о похищении из Лувра картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в 1911 году.

Сценаристом фильма может стать Уильям Уиллер. Дата выхода на данный момент неизвестна, сообщает Deadline.

Напомним, знаменитое полотно было украдено 21 августа 1911 года сотрудником музея Винченцо Перуджей. Мотивы преступления остались неизвестными. Под подозрение тогда попали даже известные художники, в том числе Пабло Пикассо.

Несмотря на усилия властей, решившихся даже на закрытие границ, злоумышленник не был пойман. "Мону Лизу" спустя два года нашли в Италии из-за оплошности самого вора, который просто откликнулся на объявление в газете. Большая шумиха в прессе, сопровождавшая поиски полотна, способствовала невероятному росту популярности картины. Фактически этот скандал и сделал ее одним из самых известных и дорогих произведений искусства в мире.