ВОЙНА В Украине Украинцам рассказали, какие продукты нельзя покупать перед Пасхой: как проверить качество

2023-04-11 18:36

 

Перед Пасхой не рекомендуется покупать акционные продукты питания. Также на полки супермаркетов в канун праздников часто попадают некачественные товары, поэтому их нужно внимательно проверять.

Об этом рассказала декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Лариса Баль-Прилипко. Она советует потребителям проверять маркировку товаров и их внешний вид.

"Конечно, сейчас не рекомендуется покупать акционные товары – упакованные или лежащие на витринах. На все надо обращать внимание. Сейчас те же печенье или конфеты, то есть что бы то ни было, чтобы вы не покупали, они где-то на праздники выгребаются из камер хранения, других отделений. Нужно проверять. Государство заботится об этом, производитель все прописывает в маркировке – состав продукции, дату изготовления и дату потребления", – объяснила экспертка.

Какие продукты нужно обязательно проверять?

Среди приоритетных товаров, на которые нужно обратить внимание, есть яйца, мука, мясо и рыба. При покупке муки необходимо проверить сохранность упаковки, поскольку она может быть повреждена и в нее могут попасть различные вредители.

"Нужно обязательно осматривать маркировку продукции. Если мы покупаем яйца сейчас и они свежие (с красной маркировкой), то им в пределах 7 дней. А когда мы покупаем мясо и оно упаковано, то такая продукция требует обязательного хранения в холодильнике. Если кусок мяса не под вакуумом, а просто в пакете, то срок хранения в холодильнике при температуре + 4...+6 градусов – 3-4 дня. Если вы просто купили свежее мясо и вам нужно его сохранить 2 недели, то лучше упаковать его и положить в морозилку отдельно, чтобы не было запахов", – сказала экспертка.

 

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