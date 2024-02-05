Война на "земле" зашла в тупик, потому что были задержки в технике - Зеленский

Наземная война в Украине зашла в тупик из-за задержек с поставками оборудования от западных партнеров, заявляет президент Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 рассказал, что наземная война зашла в тупик из-за задержек поставок техники Украине от партнеров.
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Что касается войны на земле, то ситуация зашла в тупик, это факт, потому что были задержки в технике, а задержки означают ошибки, - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина воюет с террористами, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, а также необходимость внедрения современных технических средств.
Кроме того, президент отметил, что морские операции принесла положительные результаты.
россия потеряла много кораблей, и в Черном море нам удалось построить коридор для зерновых, поэтому эта прагматичная часть операции с последствиями для экономики была проведена положительно, - резюмировал глава государства.
Напомним,
Президент Зеленский заявил, что, хотя россия сейчас оккупировала около 26% территории Украины, Украине удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск.