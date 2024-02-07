ВОЙНА В Украине Оборонно-промышленный комплекс Украины будет интегрирован в оборонную промышленность ЕС

2024-02-07 08:24

Оборонно-промышленный комплекс Украины будет интегрирован в оборонную промышленность Евросоюза. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента, сообщает Интерфакс-Украина.



"Поскольку мы смотрим в будущее, то должны думать об оборонных возможностях Украины как о составляющей нашей обороноспособности. Мы должны думать об оборонной промышленности Украины как о составляющей нашей собственной оборонной промышленности, и именно поэтому мы приобщили Украину к подготовке нашей собственной оборонно-промышленной стратегии. Это первый шаг, который должен способствовать интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ с согласия Европарламента и Совета, где это необходимо", - сказала она.



По словам фон дер Ляйен, это не только поможет удовлетворить потребности Украины в обороне, но и будет "способствовать сближению и совместному планированию между нашими вооруженной и оборонной промышленностями".



"Украина является будущим членом нашего Европейского Союза, поэтому она должна стать намного ближе к нам также в области обороны", - отметила президент ЕК.



Она напомнила, что в настоящее время в ЕС прошли обучение более 40 тыс. человек, а страны-члены мобилизовали военную технику для поставки в Украину на 28 млрд евро.



"Европейская оборонная промышленность увеличила свои мощности по производству боеприпасов на 40%. Мы поставим более полумиллиона артиллерийских снарядов к следующему месяцу, более 1 млн до конца года, но этого, конечно, недостаточно", - признала фон дер Ляйен.