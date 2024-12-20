Политика Президент Еврокомиссии сообщила о новых переговорах о вхождении Украины в состав ЕС

2024-12-20 11:32

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз планирует открыть кластеры в рамках переговоров с Украиной о ее вхождении в ЕС в течение следующего года на основании продемонстрированных Украиной достижений на пути к членству.

Об этом она сообщила в Страсбурге во время выступления на пленарном заседании Европарламента в рамках подготовки к Европейскому совету 19-20 декабря 2024, передает Укринформ.

"Мы должны продолжать нашу политическую поддержку для Украины. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в Европейском Союзе. Если они будут в дальнейшем придерживаться этих усилий, мы должны быть готовы открыть переговоры вокруг фундаментального кластера в начале 2025 года и (открыть) другие кластеры - в течение этого года", - акцентировала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что "украинцы борются сейчас за будущее в Европейском Союзе, и они должны знать, что их усилия вознаграждаются и флаг Украины будет развеваться в сердце ЕС".

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